جاء ذلك خلال لقائه مع منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب عبدالله عبدالصمد دشتي، التي تم إطلاقها من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة عام 2022 بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من القمح والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، عبر ممر إنساني بحري آمن.



وشدد الشيخ سالم الصباح، وفق بيان الخارجية الكويتية اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة في أوكرانيا ينهي التبعات التي يتكبدها العالم جراء الأزمة مع روسيا.



من جانبه، استعرض منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب آخر مستجدات آلية عمل المبادرة وأهميتها في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي.