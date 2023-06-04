الكويت: انطلاق انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 بعد غد الثلاثاء

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تنطلق بعد غد الثلاثاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الفصل التشريعي 17 ( أمه 2023 ) في خمس دوائر انتخابية تشمل كافة محافظات الكويت حيث بلغ عدد المرشحين لخوض الانتخابات 207 مرشحا بينهم 13 سيدة .



وتدخل الكويت غدا الاثنين مرحلة (الصمت الانتخابي) وذلك قبل موعد انتخابات أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي السابع عشر (أمة 2023) كما تطبق شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة الكويتي والذي يعرف باسم (الصمت الانتخابي) يحظر في (يوم الاقتراع واليوم السابق عليه) بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم منعا للإخلال بالعملية الانتخابية علاوة على منح الناخبين والناخبات فرصة انتقاء ممثلي مجلس الأمة الكويتي بموضوعية .



وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في مارس الماضي بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت في سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة الكويتي ،وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات .



كما تقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 (الفصل التشريعي السابع عشر) في السادس من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد أن صدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة 2020 بعد أن أعادته المحكمة الدستورية وذلك وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي حيث تجري الانتخابات خلال شهرين من تاريخ حل المجلس .



كما وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في السادس من يونيو الجاري، كما تقرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة.



ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة وتحدد مدة المجلس بأربع سنوات ميلادية، من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.