اليوم السابع
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الكنيسة تعلن إصابة البابا تواضروس بالتهاب فى العصب السابع وتأجيل اللقاءات الرعوية

الأحد، 04 يونيو 2023 05:14 م
الكنيسة تعلن إصابة البابا تواضروس بالتهاب فى العصب السابع وتأجيل اللقاءات الرعوية البابا تواضروس
كتب: محمد الأحمدى

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم، في كنج مريوط، تعرض بعده لوعكة صحية طارئة.
 
وذكر بيان الكنيسة أنه أجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.
 
وعلى هذا سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا، طالبين سرعة الشفاء وكامل الصحة لأبينا وراعينا بشفاعة أمنا العذراء مريم وآبائنا الرسل ومصاف القديسين.
 
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