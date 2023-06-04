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القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 مسيرات جوية أوكرانية

الأحد، 04 يونيو 2023 12:43 م
القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 مسيرات جوية أوكرانية القرم - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف إسقاط قوات الدفاع الجوي في شبه الجزيرة، 5 طائرات بدون طيار أوكرانية الليلة الماضية ، وتمكنت وسائل الحرب الالكترونية التابعة للجيش الروسي في القرم، من التشويش وتعطيل عمل 4 درونات جوية معادية أخرى.


وقال أكسيونوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات بدون طيار معادية، وتم التشويش على 4 مسيرات جوية أخرى أنزلت بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".


وأضاف أنه تم العثور على طائرة بدون طيار غير منفجرة في منزل خاص ، وتم إجلاء 50 شخصا إلى مكان آمن من تلك المنطقة ومن ثم إبطال مفعول المتفجرات الموجودة على متنها ، مشددا على أن هجوم الدرونات الأوكرانية، لم يسفر عن أي إصابات.


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