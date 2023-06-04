القبض على المتهم بقتل شقيقته بسبب الميراث في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقته نتيجة خلافات متعلقة بالميراث في أطفيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء فارقت إثره الحياة في أطفيح.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.