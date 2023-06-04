العمل الدولية: الاستثمار فى خدمات رعاية الأطفال يولد 13 مليون وظيفة بحلول 2035

كتب عبد الحليم سالم

تقدر منظمة العمل الدولية، أن الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والرعاية طويلة الأمد في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة)، سيولد نحو 13 مليون وظيفة بحلول عام 2035، منها 5.1 مليون وظيفة مباشرة في رعاية الأطفال، ونحو 5.3 مليون وظيفة مباشرة في الرعاية طويلة الأمد، و2.6 مليون وظيفة غير مباشرة في قطاعات غير مرتبطة بالرعاية.

وأوضح التقرير، أن سد الفجوات الكبيرة في سياسات الرعاية في الدول الـ 12، يتطلب استثمارا سنويا تدريجيا ومستداما يزيد على 204 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 5.8% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي قبل فرض ضرائب كل دولة) بحلول عام 2035، يُترجم ذلك إلى متوسط استثمار سنوي متزايد محتمل بنسبة 0.45% من الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى متطلبات الاستثمار السنوية بحلول عام 2035.

بيتر رادماكر، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، أوضح أن الاستثمار في قطاع الرعاية والتعليم للطفولة المبكرة "أمر أساسي ومهم جداً"، مبيناً جاهزية المنظمة للحديث مع وزراء المالية في المنطقة لتشجيعهم على هذا الاستثمار.