الطاقة الشمسية تتفوق على الفحم فى توليد الكهرباء بأوروبا لأول مرة

فاطمة شوقى

كان انتقال الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة النظيفة علامة فارقة في شهر مايو ، عندما ولدت الألواح الشمسية كهرباء أكثر من جميع محطات التكتل التي تعمل بالفحم لأول مرة ، وكان ذلك بسبب شمس الصيف التي عززت الإنتاج بشكل أكبر.

وأشارت صحيفة "الاسبيكتاتور" المكسيكية فى تقرير لها إلى أنه فى حين أن التوسع الغاضب في توليد الطاقة الشمسية يبشر بالخير لجهود استبدال الوقود الأحفورى ، فقد كشف التقدم أيضًا عن عيوب في نظام الطاقة، وبدأت أسعار الطاقة فى الانخفاض خلال بعض الأيام المشمسة في مايو حيث كافح مشغلو الشبكة للتعامل مع الارتفاع.

ومنذ بداية الحرب فى أوكرانيا، تسارعت عمليات تركيب الألواح الشمسية في الاتحاد الأوروبي، ولكن فى مايو زاد الإنتاج بنسبة 10٪ مقارنة بالعام السابق ليصل إلى رقم قياسي بلغ 27 تيراواط / ساعة.

وقال الخبير كيسافارثيني سافاريموثو ،إن هذا الصيف يجب أن ننظر إليه كرسالة من المستقبل"، مضيفا "ستكون الرسالة الأكثر أهمية: لسنا مستعدين"، ولذلك فلابد من اتخاذ الاجراءات السرعة للاستفادة من هذه الشمس الساطعة فى الصيف فى اوروبا لتوليد مزيد من الطاقة وانهاء الازمة بشكل نهائى.

وأوضح "على الرغم من أن الطاقة الشمسية كانت حلاً سريعًا وسهلاً للاستجابة لأزمة الطاقة في العام الماضي بسبب تحركات روسيا لخفض إمدادات الغاز الطبيعي ، إلا أن الجانب السلبي هو أن أنظمة تخزين هذه الطاقة في البطاريات أو عن طريق إنتاج الهيدروجين الأخضر ليست متقدمة بما يكفي للسماح لشمس الصيف بالحفاظ على الأضواء في الليل أو المساعدة في تدفئة المنازل في الشتاء.

وأشار التقرير إلى أن هولندا تعتبر أكثر الدول التى حققت طفرة فى الطاقة الشمسية حيث أن هناك أكثر من 100 ميجاواط من الألواح الشمسية لكل 100000 مقيم هولندي ، ومضاعفة الانتشار في إسبانيا المشمسة وأكثر من ثلاثة أضعاف المعدل في الصين ، وهي إلى حد بعيد الشركة الرائدة عالميًا في إجمالي الطاقة الشمسية.

وأشار التقرير إلى أن هولندا لديها أكثر شبكات الطاقة الشمسية كثافة على الأرض يرجع في جزء كبير منه إلى الدعم الحكومي الطويل الأمد، و يكافئ البرنامج المنازل على تركيب الألواح الشمسية ، وكل واط من الكهرباء يعوض فواتير الطاقة ، بغض النظر عما إذا كان الاستخدام ينخفض ​​خلال ساعات النهار المشمسة.

على عكس طاقة الرياح أو الطاقة المائية أو الطاقة الحرارية الجوفية ، تتمتع الطاقة الشمسية بميزة أساسية تتمثل في سرعة تركيبها. كل ما يتطلبه الأمر هو حافز لأصحاب المنازل أو الشركات العقارية لتحويل أسطح المنازل إلى مجمعات طاقة صغيرة. لكن شبكات الطاقة تم بناؤها حول مولدات ضخمة يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع مشغلي الشبكة للحفاظ على توازن الشبكات.