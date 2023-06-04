السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة العجوزة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

- تشغيل الدفاية فى غرفة مغلقة تمامًا وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائى للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتسبب فى حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية فى الغرفة عن متر.