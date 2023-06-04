السعودية تعلن عن 10 طرق لخدمة الحجاج من الدول المجاورة للوصول لمكة المكرمة

وأوضحت الهيئة - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن الطريق الذي يخدم ضيوف الرحمن من الإمارات هو طريق (البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1514 كم، فيما يسلك ضيوف الرحمن من قطر الطريق ابتداءً من (سلوى - الهفوف - الرياض - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1385 كم، ويسلك ضيوف الرحمن من البحرين طريق (جسر الملك فهد - الخبر - الرياض - مكة المكرمة) حيث يبلغ طوله 1320 كم.

ويخدم طريق (الخفجي - النعيرية - الرياض - مكة المكرمة) الحجاج من الكويت ويبلغ طوله 1473 كم، إضافةً إلى طريق (الرقعي - حفر الباطن - المجمعة - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1277 كم، فيما يسلك حجاج بيت الله الحرام من سلطنة عمان طريق الربع الخالي ( "أم الزمول" - البطحاء - سلوى - الهفوف - مكة المكرمة) يبلغ طوله 2150 كم، ويخدم ضيوف الرحمن القادمين من اليمن طريق (الوديعة - نجران - أبها - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1372 كم، فيما يخدم ضيوف الرحمن من الأردن طريق (حالة عمار - تبوك - المدينة - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1219 كم، إضافة إلى طريق (الحديثة - القريات - سكاكا - المدينة المنورة - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1545 كم، بالإضافة إلى طريق (جديدة عرعر - عرعر - سكاكا - المدينة المنورة - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1579 كم والذي يخدم الحجاجم القادمين من العراق.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة قامت على مدار الأشهر الماضية بمسح كافة الطرق من المنافذ الحدودية حتى المشاعر المقدسة، كما نفذت حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على 7400 كم، أسهمت في رفع مستوى الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر شبكة الطرق.