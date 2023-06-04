اليوم السابع
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الرئيس العراقي يبحث مع وزير خارجية سوريا ملاحقة فلول الإرهاب وضبط الحدود

الأحد، 04 يونيو 2023 02:50 م
الرئيس العراقي يبحث مع وزير خارجية سوريا ملاحقة فلول الإرهاب وضبط الحدود عبد اللطيف جمال رشيد
كتب أحمد جمعة

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استقبل الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد في قصر بغداد، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وبحضور وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين.

وفي مُستهل اللقاء، نقل الوزير السوري فيصل المقداد إلى الرئيس العراقى تحيات وتقدير الرئيس بشار الأسد وتمنياته للشعب العراقي بدوام التطور والازدهار.

وأكد الرئيس العراقى، عمق العلاقات القائمة بين العراق وسوريا، وضرورة تعزيزها وتوثيقها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والتشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية دور العراق في حل المشاكل في المنطقة، لافتا إلى ضرورة التعاون من أجل ملاحقة فلول الإرهاب وضبط الحدود ومكافحة المخدرات بما يرسخ الأمن والاستقرار.

وأشار رئيس العراق، إلى أن بلاده تؤكد دوما أهمية عودة مقعد سوريا في الجامعة العربية إدراكا منه بأهمية ذلك على صعيد المنطقة ككل، كما بذل أقصى جهوده من أجل تحقيق مشاركتها في القمة العربية الأخيرة.

وتطرق عبد اللطيف رشيد، إلى وقوف العراق بجميع مدنه ومحافظاته في دعم الشعب السوري الشقيق في كارثة الزلزال مما يعكس الترابط الاخوي بين الشعبين.

من جانبه، ثمّن الوزير فيصل المقداد مواقف العراق المشرّفة إزاء سوريا، ودوره الدبلوماسي اللافت من أجل إعادة مقعدها إلى الجامعة العربية، مشيرا تطلّع سوريا لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، والعمل المشترك لمواجهة الإرهاب وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري.

على جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الأحد، أن العراق وسوريا يسعيان إلى ضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين، مؤكدا موقف العراق من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسياً وليس عسكرياً.

وأوضح الصحاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن".

وأضاف، أن "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الارهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان امن واستقرار الحدود".

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية موقف بلاده الواضح والمبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسياً   وليس عسكريا، مشيرا إلى أن العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الاحداث على الساحة الإقليمية والدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، وصول وزير الخارجية السوريّ فيصل المقداد والوفد المرافق له إلى بغداد.

 

 


الرئاسه العراقيه

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