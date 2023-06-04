اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى يثمنان التطور المستمر فى العلاقات بين البلدين

الأحد، 04 يونيو 2023 03:00 م
الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى يثمنان التطور المستمر فى العلاقات بين البلدين لقاء الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب الرئيس السيسى نظيره الموريتاني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

وفي ذلك السياق، تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والأفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.

 


الرئيس السيسي

موريتانيا

الرئيس

رئيس موريتانيا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس الموريتانى يهنئ الشعب المصرى بالإنجازات العظيمة.. ويؤكد: قوة مصر قوة للأمة

الأحد، 04 يونيو 2023 01:40 م

الرئيس الموريتانى مصر لها مكانة خاصة فى وجدان الموريتانيين ودورها بارز بقضايا الأمة

الأحد، 04 يونيو 2023 01:38 م

الرئيس الموريتانى يشيد بقيادة مصر الحكيمة فى التعاطى مع قضية مياه النيل

الأحد، 04 يونيو 2023 01:37 م

الرئيس الموريتانى يشيد بقيادة مصر الحكيمة فى التعاطى مع قضية مياه النيل ويصفها بـ"صبر مصر".. محمد ولد الغزوانى من قصر الاتحادية: "أرض الكنانة" لها مكانة خاصة لدى الشعب الموريتانى وإنجازاتها العظيمة فخر للأمة

الأحد، 04 يونيو 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة