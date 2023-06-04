الرئيس البرازيلي يزور فرنسا للقاء ماكرون في 22 يونيو

أحمد علوى

يزور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العاصمة الفرنسية باريس في 22 و23 يونيو للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أعلنت الحكومة البرازيلية.

وكان لولا (77 عاماً) التقى ماكرون في قمة مجموعة السبع في هيروشيما (اليابان) في 20 مايو.

ودعا لولا، في يناير، إيمانويل ماكرون رسمياً إلى البرازيل لزيارة حوض بناء السفن في ريو حيث يعمل البلدان معاً في إنتاج غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وتحسنت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والبرازيل منذ عودة لولا إلى السلطة في يناير الماضي.