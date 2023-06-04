"الدعم الإنجيلى" ساحة معركة بين ترامب وديسانتس.. واستطلاع ينحاز لـ"دونالد"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس (يمين) يسعى إلى نزع الدعم المسيحي الإنجيلي من الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث من المقرر أن تلعب المجموعة دورًا محوريًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024.

وأوضحت الصحيفة أنه تم عرض المنافسة – حيث يتنافس الاثنان على الحصول على تأييد الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس الأمريكى جو بايدن- على كتلة التصويت بشكل كامل هذا الأسبوع في ولاية أيوا، حيث أطلق ديسانتس حملته في كنيسة "إنترنيتي"، وتأتي تحركات حاكم فلوريدا في الوقت الذي انتقد فيه بعض الإنجيليين موقف ترامب من الإجهاض.

وقال بوب فاندر بلاتس، وهو ناشط سياسي إنجيلي من ولاية أيوا والذي أيد السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) في عام 2016 ، لصحيفة "ذا هيل" "لقد عين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا مما أدى إلى إسقاط قضية رو ضد وايد ، ولكن منذ ذلك الوقت ، أصبح موقفه من قدسية الحياة البشرية غير واضح. هى دقيقة للغاية. أعتقد أن ما يريد الناخبون سماعه هو الوضوح بشأن هذه القضية. "

ولكن على الرغم من الانتقادات التي تلقاها الرئيس السابق من شخصيات في الحركة المناهضة للإجهاض ، إلا أنه لا يزال يحظى بتقدير كبير من قبل الناخبين الإنجيليين.

قالت ميليسا ديكمان، الرئيس التنفيذي في معهد أبحاث الدين العام: "لقد رأينا على مدى السنوات الخمس إلى الست الماضية ، أن ترامب يتمتع بقبضة قوية للغاية وأساس قوي للغاية مع القاعدة الإنجيلية". "ظل البروتستانت الإنجيليون البيض يدعمون دونالد ترامب خلال عدد لا يحصى من الأحداث بما في ذلك وقت الجائحة ، وأحداث 6 يناير."

وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ترامب يتفوق على ديسانتس بفارق 28 نقطة بين الناخبين الإنجيليين. ويمثل الاستطلاع الأخير قفزة لترامب بين كتلة التصويت.