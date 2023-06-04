الداخلية تُقيم مسابقة رماية بالأسلحة النارية لضباط الشرطة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من (27 - 30 مايو) مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبى 2022/2023 م على مستوى الفرق والفردى "طبنجة، رشاش قصير، بندقية" وتنافس فيها عدد (493) ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بمشاركة فعالة من العنصر النسائى، والتى تنظمها الأكاديمية وفقاً لقواعد كلٍ من (الإتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC ، ورياضة الرماية ISSF) ، حيث إضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الإتحاد المصرى للرماية.