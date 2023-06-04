الداخلية تحبط محاولة 7 أشخاص تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

كتب إيهاب المهندس

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفنى من ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لحيازتهم (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة بين طيات ملابسهم داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين"، يحملان جنسية إحدى الدول") لحيازتهما (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة بين طيات ملابسهما داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد، وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) لحيازته (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) لحيازته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.