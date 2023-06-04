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الحماية المدنية تُسيطر على حريق وحدة سكنية فى بورسعيد

الأحد، 04 يونيو 2023 10:59 م
الحماية المدنية تُسيطر على حريق وحدة سكنية فى بورسعيد حريق شقة سكنية - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال الحماية المدنية في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على حريق في وحدة سكنية بمنطقة "شباب الخريجين".
 
تلقت إدارة النجدة التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغاً بوقوع حريق وحدة سكنية في منطقة شباب الخريجين.
 
وعلي الفور توجهت سيارتين ورجال الإطفاء إلى مكان وقوع الحريق، بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية.
 
وسيطر رجال الإطفاء على الحريق الذي نشب في إحدى غرف الوحدة السكنية، قبل أن تنتقل إلى الغرف الأخرى والوحدات الموجودة بالعقار.
 
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.
 
 
 

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