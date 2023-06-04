التنمية المحلية: استرداد 609 آلاف متر من أملاك الدولة خلال الموجة 21 من إزالة التعديات

كتب على عبد الرحمن

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ 21 وحتى الآن ، حيث نجحت الدولة في استرداد أكثر من 609 ألف متر مربع بعد إزالة 2379 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة ، وإزالة 928 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3531 ألف فدان .

جاء ذلك خلال مناقشة اللواء هشام آمنة، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية، والتي بدأت في 27 مايو الماضي وتنتهي في 16 يونيو الجاري، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وقال اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

وأكد التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولي في عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد 233 ألف متر مربع بعد إزالة 1157 مبني مخالف، كما تم استرداد 1293 فدان بإجمالي 665 حالة تعدي.

وأشار التقرير الي أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة حيث قامت المحافظة باسترداد 164 ألف متر مربع بعد إزالة 262 حالة مباني مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة المنيا حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 2007 فدان أراضي بإجمالي 16 حالة تعدي.

وشدد اللواء هشام آمنة علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مشدداً أيضًا علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 21 ، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتاً إلى أنه يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .

ووجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات و تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضي المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.