اليوم السابع
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التعليم تشكر جيل بايدن لزيارتها لمدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية.. صور

الأحد، 04 يونيو 2023 11:31 ص
التعليم تشكر جيل بايدن لزيارتها لمدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية.. صور السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات
كتب ــ محمود طه حسين

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تتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التحية والتقدير للسيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي، لزيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات والتي تمثل نموذجا للتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركات القطاع الخاص المصرية.
 
وتثمن الوزارة التعاون المصري الأمريكي في مجال التعليم، حيث تشجع مصر الاستثمار في التعليم من خلال شراكات بين الوزارة والقطاع الخاص من أجل تحقيق مبدأ المكاسب المشتركة، كما اتخذت مصر الإجراءات اللازمة لضمان نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تفتح مسارات تعليمية أكاديمية إلى جانب انضمامهم إلى سوق العمل.
 
السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات (5)
السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات

السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات (4)
السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات

السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات (3)
السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات 

السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات (2)
السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات

السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات (1)
السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات 

 


التربية والتعليم

مدرسة السويدى للبرمجيات

جيل بايدن

زيارة جيل بايدن لمصر



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