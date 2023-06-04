الإنقاذ النهرى بالإسكندرية ينتشل جثمان شاب من أحد الشواطئ

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصين الخير المتطوعين، من انتشال جثمان شاب فى العقد الثاني من العمر، لقى مصرعه غرقا في أحد شواطئ غرب الإسكندرية، وذلك بعد 5 أيام من تكثيف البحث حيث تم إيجاد جثمانه على بعد 25 كيلومترا من مكان الغرق.

تعود الواقعة إلى تلقى قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى عبدالرحمن إبراهيم صديق، 17 سنة غرق عصر الاثنين فى شاطئ أبو يوسف شمال الروضة الخضراء.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة للبحث عن غريق الروضة الخضراء، فتم إبلاغ كافة الغواصين وتمت عملية البحث على مدار 5 أيام.

وأضاف المالحي أنه ظهر على بعد 25 كيلو متر من مكان الغرق نتيجة انجراف التيار، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعدما تم انتشال غريق آخر منذ قليل في نطاق الساحل الشمالي، كان قد غرق في ذات اليوم بسبب ارتفاع الأمواج وقتها.