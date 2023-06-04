الإنقاذ النهرى بالإسكندرية ينتشل جثمان شاب غرق بإحدى القرى فى الساحل الشمالى

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصين الخير المتطوعين، من انتشال جثمان شاب فى العقد الثاني من العمر، لقى مصرعه غرقا في أحد شواطئ الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، وذلك بعد 5 أيام من تكثيف البحث حيث تم ايجاد جثمانه على بعد 10 كيلو من مكان الغرق.

تعود الواقعة إلى تلقى قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى مروان يسرى عبد السلام، 17 سنة من بركة السبع المنوفية غرقان منذ غروب يوم الاثنين الماضي بين قرية زمرده و قرية غرناطة بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، فتم إبلاغ كافة الغواصين وتمت عملية البحث على مدار 5 أيام.

واضاف المالحي ، أنه ظهر على بعد 10 كيلو متر من مكان الغرق نتيجة انجراف التيار، مشيراً إلى استمرار البحث عن غريق آخر في منطقة الروضة الخضراء.