اليوم السابع
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الأوقاف تعلن إنجازاتها فى التأليف والترجمة والنشر.. 427 كتابًا مؤلفًا ومترجمًا

الأحد، 04 يونيو 2023 11:36 ص
الأوقاف تعلن إنجازاتها فى التأليف والترجمة والنشر.. 427 كتابًا مؤلفًا ومترجمًا موسوعة الثقافة الإسلامية
كتب ـ لؤى على

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كشفت وزارة الأوقاف جهودها في التأليف والترجمة والنشر، في ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة، حيث تم تأليف وترجمة ونشر (36) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا خلال العام المالي الحالي؛ ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (427) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، على النحو التالي: 
 
• تم تأليف (14) كتابًا جديدًا هي: (الدين والحياة جــ1و جــ2 - البحث العلمي والتكنولوجيا .. ضرورة حياة - الآداب العامة جــ2 - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية - العملات الافتراضية المشفرة - الاجتهاد ضرورة العصر - الوقاية من الأمراض والانحرافات - دراسات في علوم القرآن - أخلاقنا - موسوعة الثقافة الإسلامية - دراسات في علوم الحديث - موسوعة الخطب العصرية جــ11)، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (119) كتابًا. 
 
• تم ترجمة كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (141) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة. 
 
• تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار ( 5 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (57) كتابًا ، كما تم ترجمة ( 8 ) إصدارات ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (69) كتابًا ، كما تم إصدار ( 2 ) كتاب جديد ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (23) إصدارًا، كما تم إصدار (6) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" للنشء باللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (15) كتابًا.
 
موسوعة الثقافة الإسلامية
موسوعة الثقافة الإسلامية

 


التأليف والنشر

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

الاوقاف



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