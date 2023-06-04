الأندية والحدائق تفتح أبوابها للجماهير بكفر الشيخ وتوافد كبير لحضور مباراة كأس أفريقيا

كفر الشيخ- محمد سليمان

توافد عدد كبير من الأهالي والشباب على الأندية، والنوادي، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، لحضور مباراة الذهاب بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي، في كأس أفريقيا، وفتح أكثر من 300 مركز شباب أبوابه للجماهير، كما فتح الاندية أبوابها، ومنها نادي كفر الشيخ، ونادي مطوبس وبيلا، إضافة لحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، ونادي الأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بفوه، إضافة لتوافد عدد كبير من الشباب والأهالي على نادى سيتى كلوب بمدينة كفر الشيخ.

قالت آية محمد فتحي، طالبة بكلية الآداب، تتمنى الفوز للنادي الأهلي بـ 3 أهداف مقابل لا شىء، حتى يلعب النادي الأهلي مباراة العودة، واللاعبين مطمئنين، لأن المباراة ستكون صعبة جدا هناك.

وأكد جمال محمد عامر، موظف بشركة الكهرباء، أنه توجه لحديقة صنعاء لحضور المباراة، وقد وفرت الحديقة شاشة كبرى، وأنه متفائل بفوز النادي الأهلي بأكثر من هدفين، متمنيا أن يبذل اللاعبون أقصى مجهود لديهم، ليربحوا أعصاب الجماهير.

وقال أحمد ذكري محمد، معلم، أتوقع فوز النادي الأهلي بهدفين مقابل صفر على الوداد المغربي، محذرا من التهاون من قبل الاعبين، مشيراً أن مباراة رد الاعتبار بعد حصولهم على كأس افريقيا العام الماضي.

وأشارت مريم محمد عبدالرحمن، طالبة بكلية التجارة، لدينا كل الثقة في لاعبين، بأنهم سيلعبون بمهارة وقوة وفن، للفوز على نادي الوداد المغربي، وأنها تتوقع فوز الأهلي بهدفين، مقابل لاشئ، وسنحتفل بالفوز.

يذكر أن اللقاء يديره الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني، ويعاونه الليبي عطية عيسى والتونسي خليل حساني، والحكم الرابع التشادي الحاج محمد اللاهو، فيما يتواجد في تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" التونسي هيثم قيراط، والجزائري مصطفى غربال، والكاميروني فومو كارين.



اقبابل اهالي كفر الشيخ على حديقة صنعاء



جانب من الحضور