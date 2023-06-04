وأوضح جهاز الأمن الفيدرالى - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد - أن عناصر الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الشرطة في مقاطعة تشيليابينسك تمكنوا من منع تنفيذ محاولة إحراق مبنى لشعبة تجنيد وتسجيل المتطوعين في مدينة ماغنيتوغورسك وكذلك محاولة تخريب قسم من سكة حديد جنوب الأورال .



وأشار إلى أنه تم القبض على شخص يشتبه بضلوعه في هاتين المحاولتين، وأن المعتقل عمل بتوجيه من المخابرات الأوكرانية مقابل مكافأة مادية ، لافتا الى أن قسم التحقيق فى جهاز الأمن الفيدرالى فتح قضية جنائية.