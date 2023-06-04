الأمطار تطفئ حريقا هائلا في غابات بكندا بعد إجلاء الآلاف

قال مسؤولون في مقاطعة نوفا سكوشا الواقعة على المحيط الأطلسي بكندا إن حريق غابات منطقة هاليفاكس الذي تسبب بفرار الآلاف، الأسبوع الماضي، تم احتواؤه بفضل هطول الأمطار.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، قال ديفيد ستيفيز، وهو مسؤول في هيئة موارد الغابات بوزارة الموارد الطبيعية والمتجددة في نوفا سكوشا، السبت أن الحريق تم احتواؤه بنسبة 85%، وهو الآن محصور في منطقة مساحتها 9.5 كلم مربع فقط، ومن غير المرجح أن يتزايد بسبب مزيج من جهود الإطفاء والأمطار التي طال انتظارها.

لكنه عبر عن قلقه لوضع عدد من المناطق، وأكد أن فرق الإطفاء تواصل مراقبة النقاط الساخنة فضلا عن محيط الحريق عن كثب.

واندلع الحريق الأحد في هاليفاكس، وسرعان ما امتد إلى عدة مديريات، وأتى على نحو 200 مبنى منها 151 منزلا، وأجبر السلطات على إجلاء أكثر من 16 ألف شخص.

وقال ديف ميلدرم، نائب رئيس هيئة الإطفاء في هاليفاكس، إن الأمطار حسنت الوضع السبت.