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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع نهاية الأسبوع

الأحد، 04 يونيو 2023 10:29 ص
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع نهاية الأسبوع الطقس
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن كامل في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة علي أن تعاود ارتفاعاتها نهاية الأسبوع.
 
ويشهد اليوم  الأحد، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الأحد:  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى  29 درجة.

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