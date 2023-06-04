الأرصاد تتوقع رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع الجارى

كتب أحمد عرفة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة خماسينية نهاية الأسبوع الجاري تتضمن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية، وهي رياح تؤدي لارتفاع درجات الحرارة، وسوف تبلغ في المتوسط درجة الحرارة 37-38 درجة في القاهرة، وقد تصل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد في محافظتي الاقصر وأسوان.

تابعت خلال مداخلة "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: "لازلنا في الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة ومهم نتبع النشرات الجوية.

كما توقعت أن تصل سرعات الرياح الحارة الخماسينية لسرعات تبلغ في المتوسط 40 كليو متراً في الساعة، مطالبة المواطنين بالأخص في فترات التقلبات والانتقال بين الفصول المتابعة المستمرة للنشرات الجوية، حيث تصدر الهيئة نشرات تفصيلية تحمل في طياتها التغيرات المتلاحقة في حركة الطقس.

وعن الرياح القوية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، قالت: "دائماً تنشط هذه النوعية من الرياح مع السحب الرعدية التي تصاحبها رياح هابطة أو الهبات الخماسينية وأن الهبات كانت قوية وسريعة لكنها لاتؤدي لسقوط الافتات ويتوقف الامر على مدى تحمل الاشياء لسرعات الرياح وأن متوسط سرعات الرياح في الايام السابقة تراواح مابين 40-45 كيلو مترًا في الساعة وصلت في وقت الذروة الذي إستمرت لنصف الساعة 60 كيلوا متراً في الساعة".