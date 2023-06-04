الأرصاد: الهدف من قانون هيئة الأرصاد التنظيم والحد من شائعات تصيب بالذعر

محمد شعلان

أكدت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهدف من قانون هيئة الأرصاد الجوية هدفه التنظيم والحد من الشائعات، موضحة أن المقصود من القانون الصفحات التي تحمل أعدادا كبيرة من المواطنين وتنسب المعلومات لهيئة الأرصاد.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هناك صفحات هدفها حالة الطقس والقائمين عليها غير متخصصين ولا دارسين وبيسببوا شائعات وذعر للمواطنين، مؤكدا أن الصفحات الشخصية العادية ليست مقصود من قانون هيئة الأرصاد.

وتابعت: "الصفحات التي تتحدث عن حالة الجو عليها مشتركين بأعداد كبيرة والناس بتشير المعلومات نقلا عنها ومحدش عارف مصدر المعلومة وتنسب المعلومات لهيئة الارصاد وهي بريئة منها، وفي اعمال سياحة ممكن تقف بسبب المعلومات المغلوطة".