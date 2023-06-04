احذرى.. التدخين يؤثر على صحة المرأة الإنجابية والحمل

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يؤدي استهلاك التبغ إلى عواقب مهددة للحياة بالنسبة للمدخنين وكذلك أولئك المعرضين للتدخين غير المباشر، يمكن أن يؤثر سلبًا على الرئتين والقلب والحلق والرقبة، ما يتسبب في الأورام السرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر التدخين أيضًا سلبًا على الوظيفة الإنجابية للفرد، في النساء، يمكن أن يكون للتدخين النشط والسلبي آثار ضارة على الأعضاء التناسلية ووظائفها، وإليك تأثير التدخين على المبايض والحمل، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".



الأثر السلبي للتدخين على الصحة الإنجابية للإناث ​التأثير على المبايض اختلال التوازن الهرموني: في جسم الإنسان، يتم تنظيم إفراز هرمون واحد عن طريق إفراز هرمون آخر، المواد الكيميائية الموجودة في منتجات التبغ مثل السجائر تعطل وظيفة الغدد المسئولة عن الهرمونات التناسلية؛ وهذا يشمل الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدة الكظرية، هذا الاضطراب يزيد من مستويات هرمون الإجهاد المسمى الكورتيزول وهرمون الذكورة، التستوستيرون، في الإناث، تم ربط ارتفاع هرمون الكورتيزول والتستوستيرون بالعقم عند النساء، تنخفض كمية الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والبروجسترون وهرمون مضاد مولر (AMH) والبرولاكتين، ما يؤثر سلبًا على الخصوبة.

أمراض المبيض والحيض: من المعروف على نطاق واسع أن عدم التوازن الهرموني الناجم عن التدخين يساهم في اضطرابات المبيض والدورة الشهرية على سبيل المثال ، ترتبط مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة عند الإناث بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، التي تتميز بعدم انتظام الإباضة والحيض، ما يجعل الحمل الطبيعي صعبًا. يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون أيضًا إلى عدم انتظام الدورة الشهرية.

سن اليأس: يشير انقطاع الطمث إلى التوقف الكامل للدورة الشهرية ، وعادة ما يحدث في أواخر الأربعينيات إلى الخمسينيات من العمر عند الإناث، يدل على نضوب البويضات المتاحة للإباضة، يسرع التدخين معدل تلف البويضات في المبايض، ما يقلل من أعدادها ويسبب انقطاع الطمث المبكر.

التأثير على الحمل يؤثر التدخين على كل من المراحل الأولية للحمل وتطور الحمل.

مضاعفات الحمل: المدخنات أكثر عرضة للحمل خارج الرحم (زرع الجنين خارج الرحم) والإجهاض التلقائي والإجهاض.

نمو الجنين: ينتج أول أكسيد الكربون عندما يُعرف التدخين بأنه يسبب ضررًا للجهاز العصبي المركزي (CNS). بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعيق نمو الجنين في الرحم ، مما يؤدي إلى تقييد النمو وزيادة احتمالية الولادة المبكرة علاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب التدخين أثناء الحمل في تلف الرئتين وأنسجة المخ.

التشوهات الجينية والعيوب الخلقية: يمكن أن يؤدي التأثير السلبي للتدخين على جودة البويضة إلى إصابة البويضات المخصبة بتشوهات وراثية مثل متلازمة داون ومتلازمة تيرنر ومتلازمة كلاينفيلت، من المرجح أن تلد المدخنات أطفالًا يعانون من الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق.

المضاعفات بعد الولادة: غالبًا ما يكون لدى الأطفال المولودين لإناث مدخنات أوزان منخفضة عند الولادة ، حتى عندما يكتمل حملها، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية وإعاقات مع نموهم ، بما في ذلك السمنة والسكري والربو وأمراض القلب والأوعية الدموية.