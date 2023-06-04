اليوم السابع
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إضراب عام فى المطارات الإيطالية يؤدى إلى إلغاء مئات الرحلات

الأحد، 04 يونيو 2023 11:20 ص
إضراب عام فى المطارات الإيطالية يؤدى إلى إلغاء مئات الرحلات مطارات - أرشيفية
فاطمة شوقى

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بدأ إضراب عمال وموظفين المطارات الإيطالية الذى دعت إليه نقابات عمالية اليوم الأحد للمطالبة بحقوق العمال، والذى أدى إلى الغاء 113 رحلة جوية حتى الآن، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه شارك في الإضراب موظفون من قطاع النقل الجوي التابع لاتحاد العمال الإيطالي (CGIL)، واتحاد العمال الإيطالي(UIL) ، والاتحاد الإيطالي لنقابات العمال (CISL) والنقابة العامة للعمال (UGL) .

وأوضحت أن سبب الاضراب هو أن الوضع أصبح غير مقبول ومن الضرورى تجديد عقود العمل فى أسرع وقت ممكن، كما أن هناك مطالب بإعادة القوة الشرائية والراتب والكرامة لآلاف العمال فى المطارات الإيطالية الذين يواجهون عملهم كل يوم بمهنية وجدية ، فى ظروف غير ملائمة على الإطلاق".

وقالت النقابات العمالية فى بيان "نتوقع من الشركات تقديم استجابات فورية للأجور المشروعة والمطالب التنظيمية التي طرحناها على الطاولة ، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك ، فإن الإضراب اليوم الأحد 4 يونيو سيكون الأول في سلسلة طويلة من الإجراءات النقابية التي سيتم تنفيذها من موسم الصيف المقبل ".

وحددت هيئة الطيران المدنى الإيطالية(ENAC) تأثر الرحلات الجوية فى بعض الشركات التى توقفت تماما خلال 24 ساعة ، كما أن شركة ايتا ايرواى، الناقل الوطنى الإيطالى، قالت فى بيان إنها الغت 113 رحلة.

 

 


ايطاليا

اضراب

رحلات جوية

نقابات عمالية



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