إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة الغذاء بالمنزل فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم، عقب تناول وجبة غذاء معدة بالمنزل، وتم نقلهم قيم السموم بمستشفى جامعة المنوفية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام، باستقبال 5 أشخاص مصابين بحالة تسمم إدعاء تناول طعام فاسد وتم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالتهم الصحية.

بالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من ن، ن، ع 26 عاما ربة منزل ونجليها أ، م، م 3 سنوات، ي، م، م عامان، وزوجة شقيق الأولى ف، م، م 27 عاما ونجلها ع، أ، ع 3 سنوات وجميعهم مقيمين إحدى قرى دائرة مركز أشمون ومصابين حالة تسمم إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال المصابة الأولى قررت تناولهم طعام معد منزلي عبارة عن لوبيا وأرز خارج الثلاجة مما أدى لشعورهم بآلام البطن ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 18541 جنح أشمون وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.