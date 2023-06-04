اليوم السابع
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إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد"

الأحد، 04 يونيو 2023 07:48 م
إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد" حادث تصادم - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية بورسعيد. 
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف الى مكان البلاغ الذى اسفر عن اصابة كلا من أحمد جمال أمين أبو زيد
35 عام مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب  جروح قطعية متفرقة بالوجة والجبهة ما بين 2 و 5 سم، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
و إبراهيم محمد جمال 7 أعوام مقيم نفس العنوان مصاب  سحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

 


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