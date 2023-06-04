إسبانيا تتجه لحظر للرحلات الجوية الداخلية لمكافحة تغير المناخ

فاطمة شوقى

تتجه الحكومة الإسبانية إلى حظر الرحلات الجوية القصيرة الداخلية واستبدالها برحلات السكك الحديدية، واحتفلت المنظمات البيئية الاسبانية ببدء تنفيذ هذا القرار حيث أنه سيساهم فى تقليل نسبة التلوث والانبعاثات الكربونية.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه بين عامي 2013 و 2019 ، زادت عمليات نقل الركاب المحلية في إسبانيا بنسبة 27٪ ، مع زيادة الانبعاثات المرتبطة بهذه الرحلات بنسبة 30٪. على الرغم من التحسينات التكنولوجية وكفاءة الطائرات (14٪ في المتوسط) في نفس الفترة. وفقًا لبيانات وزارة التحول البيئي ، أنتجت الرحلات الداخلية 3.15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في إسبانيا في عام 2019.

وقال بابلو مونيوز، الخبير فى مجال البيئة إنه مع الأخذ في الاعتبار أن النقل هو القطاع الذي يولد معظم الانبعاثات في إسبانيا (29.6٪ من الإجمالي)، فإن الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ تحدد هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 33 ٪ لهذا القطاع بحلول عام 2030 ، ولذلك فمن الضروري والعاجل تنفيذ تدابير من مختلف الأنواع.

ووفقا للخبير فإنه على الرغم من أن هذا الإجراء يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بتدابير الحد من العرض ، فإن تحديد عتبة 2.5 ساعة لبديل السكك الحديدية أو استبعاد جميع الرحلات الجوية المتصلة يشكل أهمية كبيرة قيود على فعالية القاعدة، كما أظهرت بعض الكيانات الاجتماعية الفرنسية ".

أقل من ثاني أكسيد الكربون

ويعتبر هذا الاتجاه هي دفعة لتنفيذ اللوائح التي تهدف إلى الحد من الإمداد بوسائل النقل شديدة التلوث طالما أن هناك بدائل مستدامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن استبدال الرحلات القصيرة برحلات القطار يعد أمرًا مناسبًا للغاية في دولة مثل إسبانيا ، مع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الأكثر شمولاً في الاتحاد الأوروبي. ومع وجود ممرات جوية مثيرة للإعجاب للغاية مثل مدريد - برشلونة ، والتي أنتجت في عام 2019 ما يقرب من 35000 عملية وهي واحدة من أكثر الطرق التي تنبعث منها في الاتحاد الأوروبي بأكمله.