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أكاديمية تحديث الصناعة تنظم ورشة حول سبل إدارة فرق العمل

الأحد، 04 يونيو 2023 10:48 ص
أكاديمية تحديث الصناعة تنظم ورشة حول سبل إدارة فرق العمل
كتب إسلام سعيد

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في إطار ربط الصناعة بالأكاديمية ورفع الكفاءة الإدارية للعاملين في القطاع الصناعي، نظمت أكاديمية مركز تحديث الصناعة (IMC Academy) ورشة عمل بعنوان "فريق العمل وفض النزاعات" لعدد من القيادات في مختلف الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية.
 
وقدم ورشة العمل خبير إدارة الموارد البشرية الدكتور ألبير رمزي، حيث تم التعريف على سبل إدارة فريق العمل في المؤسسات المختلفة وكيفية حل النزاعات وطرق مواجهتها بين العاملين.
 
كما تم تنظيم مجموعات عمل بين المشاركين في ورشة العمل وبين رؤساء القطاعات الصناعية داخل مركز تحديث الصناعة وذلك لإجراء محاكاة لحل المشكلات التي تواجه المديرين وأعضاء فرق العمل داخل المؤسسات التي يعملون بها.
 
وفي ختام ورشة العمل قام محمد عطية المشرف على أكاديمية مركز تحديث الصناعة بتسليم المشاركين شهادات حضور الورشة التدريبية، موجهاً لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة.
 
ومن جانبهم تقدم المشاركون في ورشة العمل بالشكر لأكاديمية مركز تحديث الصناعة على تنظيم الورشة واتاحة الفرصة للتعرف على الطرق المبتكرة والتي تعتمد على المنهج الأكاديمية في إدارة فريق العمل.
 
 
 

تحديث الصناعة

الصناعة

مركز تحديث الصناعة

الصناعة الوطنية



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