اليوم السابع
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أخصائية تغذية توضح قواعد نظام غذائى صحى للأطفال فى الصيف

الأحد، 04 يونيو 2023 09:00 م
أخصائية تغذية توضح قواعد نظام غذائى صحى للأطفال فى الصيف اهمية الخضروات للاطفال
كتبت رانيا عامر

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من الضرورى تناول الأطفال خلال المراحل الأولى للنمو، كميات كثيرة من الخضراوات والفواكة الغنية بالمعادن والحديد والفتيامينات المختلفة، ضمن نظامهم الغذائي اليومي، والتي تساعد على الحفاظ علي الصحة العامة للأطفال والتي تقلل من خطر إصابتهم بالأمراض، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة تاس.

وأوضحت الدكتورة تاتيانا ميشرياكوفا، خبيرة التغذية الروسية، بعض قواعد التغذية الصحية للأطفال في فصل الصيف، مشيرة إلى أنه من الضروري زيادة كمية البروتين في النظام الغذائي للأطفال، لأن الأحماض الأمينية هي مادة ضرورية لتركيب البروتين في الجسم، خاصة في فترة النمو.

وتنصح خبيرة التغذية الوالدين بالحد من محتوى ما يسمى بـ"السعرات الحرارية الفارغة" في حمية الأطفال، والموجودة في البسكويت والكعك والحلوى وغيرها. وبدلاً من ذلك توصي باستبدالها بالخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية.

يجب أن تكون كمية السعرات الحرارية في غذاء الأطفال اليومي أعلى بمقدار 15-20 بالمئة من المعدل المعتاد، لكي يحصل الطفل على طاقة إضافية.

 

 


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