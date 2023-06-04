أخبار مصر.. مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى بقصر الاتحادية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس السيسى، نظيره الموريتانى محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية، ويعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء مباحثاتهما.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية، ويعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء مباحثاتهما.

معلومات الوزراء: مصر الـ14 عالميا والأولى عربيا بمعدلات إعادة التدوير فى 2023 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " إعادة التدوير.. الطريق إلى التنمية البيئية المستدامة"، سلط خلاله الضوء على تعريف عملية إعادة التدوير، ومراحلها الأساسية، ومناقشة الجدوى الاقتصادية لها، كما تطرَّق التقرير للحقائق والأرقام ذات الصلة بعملية إعادة التدوير على مستوى مصر والعالم، والفرص المتاحة لتعزيز عمليات إعادة التدوير في إطار تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجهها.

هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة وتعاملنا باحترافية مع عطل ناقلة النفط صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول " SEAVIGOUR" بإتمام رباط الناقلة بجراج الكم 17 ترقيم قناة بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة. نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس أعلنت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف الثاني الثانوي.

التعليم العالى: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2023/24 أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن وزارة الابتكار والسياحة الرومانية عن 40 منحة دراسية للعام الجامعي 2023-2024 للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه. لجنة "6+6" الليبية تصوت بالإجماع على قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة توافقت لجنة "6+6" الليبية المشتركة على قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة خلال الاجتماعات التي تستضيفها مدينة بوزنيقة المغربية، وذلك بحسب ما أكده عضو مجلس النواب الليبي عز الدين قويرب العضو باللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابات. التعليم توجه بوقف تحويلات طلاب الثانوية العامة إلا بعد الرجوع للوزارة أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات بوقف جميع التحويلات بالمرحلة الثانوية وعدم قبول تحويل أي طالب في صفوف النقل للمرحلة الثانوية إلا بعد العرض على لجنة مخصصة ومشكلة من قبل مدير المديرية لفحص هذه التحويلات والموافقة عليها أو رفضها .

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن كامل في الأحوال الجوية و انخفاض في درجات الحرارة

أحمد بغدودة: شكرًا للرئيس السيسي على دعوته الكريمة وبحب مصر وهعيش وأموت فيها