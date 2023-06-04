اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 11:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد السبكى: تقرير بيانات الإنفاق الصحى يعكس اهتمام الدولة بصحة المصريين

الأحد، 04 يونيو 2023 10:20 م
أحمد السبكى: تقرير بيانات الإنفاق الصحى يعكس اهتمام الدولة بصحة المصريين الدكتور احمد السبكي
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تقرير بيانات الإنفاق الصحي في مصر نتيجة اهتمام الدولة بصحة المصريين والقيادة السياسية مهتمة بملف الصحة وتضعه على رأس أولويات الحكومة، مفيدًا بأن هناك عملاً جادًا بين وزارات المالية والصحة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وإرشاد من منظمة الصحة العالمية.
 
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن كل هذا الاهتمام يعكس مؤشرات مهمة تعكس جهود الحكومة المصرية في إصلاح الرعاية الصحية في مصر، وأهم المؤشرات زيادة الانفاق الحكومي على الصحة وزيادة معدلات الانفاق وانخفاض الإنفاق الكارثي على الصحة.
 
واستكمل: "الدولة المصرية تتكفل بكل التزامات الغسيل الكلوي وتتكفل بعلاج الأمراض المزمنة والتكاليف الخاصة بالغسيل الكلوي، ونتوسع في مبادرات الكشف المبكر عن أمراض الكلى ومراكز زراعة الكلى وده هيقلل بشكل كبير من العبء المرضي على النظام الصحي المصري".
 

الرعاية الصحية

وزارة الصحة

علاج المصريين

الانفاق الصحي

ميزانية وزارة الصحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة