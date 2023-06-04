أحمد السبكى: تقرير بيانات الإنفاق الصحى يعكس اهتمام الدولة بصحة المصريين

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تقرير بيانات الإنفاق الصحي في مصر نتيجة اهتمام الدولة بصحة المصريين والقيادة السياسية مهتمة بملف الصحة وتضعه على رأس أولويات الحكومة، مفيدًا بأن هناك عملاً جادًا بين وزارات المالية والصحة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وإرشاد من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن كل هذا الاهتمام يعكس مؤشرات مهمة تعكس جهود الحكومة المصرية في إصلاح الرعاية الصحية في مصر، وأهم المؤشرات زيادة الانفاق الحكومي على الصحة وزيادة معدلات الانفاق وانخفاض الإنفاق الكارثي على الصحة.

واستكمل: "الدولة المصرية تتكفل بكل التزامات الغسيل الكلوي وتتكفل بعلاج الأمراض المزمنة والتكاليف الخاصة بالغسيل الكلوي، ونتوسع في مبادرات الكشف المبكر عن أمراض الكلى ومراكز زراعة الكلى وده هيقلل بشكل كبير من العبء المرضي على النظام الصحي المصري".