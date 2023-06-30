NBC News: مايك بنس أجرى زيارة سرية لـ أوكرانيا والتقى زيلينسكى

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت قناة NBC News الأمريكية عن قيام مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح فى انتخابات 2024، بزيارة مفاجئة وسرية لأوكرانيا ولقائه برئيسها فولوديمير زيلينسكى.

وقال بنس فى تصريحات للشبكة عن الزيارة: أؤمن أن أمريكا هى زعيمة العالم الحر، لكنى ذهبت إلى أوكانيا كمواطن عادى، لأستطيع أن أرى حقا بطولة الجنود الأوكرانيين وبطولة الشعب فى إربين التى ردت الجيش الروسى، ورؤية اللعائلات التى تم قصف منازلها حرفيا فى خضم غزو روسى غير معقول وغير مبرر، كل هذا عزز عزمى للقيام بدورى لمواصلة الدعوة إلى دعم أمريكى قوى لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين.

وشملت زيارة بنس الذهاب إلى كل من موشون وبوتشا وإيربين، وهى ثلاث مدن تعرضت لتدمير واسع العام الماضى منذ إعلان الحرب فى أوكرانيا.

وتأنتى زيارة بنس فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التى أطلقتها جماعة فاجنر العسكرية الروسية فى وقت سابق الشهر الماضى ووسط تدريبات واسعة النطاق للاستجابة لحالات الطوارئ، استعدادا لـ "هجوم إرهابى محتمل" على محطة للطاقة النووية فى زابورجيا التى تسيطر عليها روسيا، بحسب ما أفادت شبكة سى إن إن الأمريكية.

ولم يخف بنس دعمه لأوكرانيا. ففى وقت سابق هذا الشهر، قال فى لقاء مفتوح إنه يعتقد أنه ينبغى أن تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا. وقال: أعلم أن البعض يصف الوضع فى أوكرانيا بنزاع على الأراضى، لكنه ليس كذلك، هو غزو روسى، واعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة لمواصلة تزويد الجنود الشجعان فى أوكرانيا بالموارد التى يحتاجونها لاستعادة أراضيهم.