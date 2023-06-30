2.3 مليون سيدة حصلن على تمويلات لمشروعات متناهية الصغر بـ22.2 مليار جنيه

كتب ــ هانى الحوتى



التمويل الممنوح للذكور: بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الذكور في نهاية الربع الأول 2023 نحو 21.86 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.6 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول 2022، الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 15.9 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.4 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور في نهاية الربع الأول 2023 المركز الثاني بنسبة 53.3%، بينما احتلت المركز الثاني بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 40.7%.



التمويل الممنوح للإناث: بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نهاية الربع الأول 2023 نحو 22.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.3 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول 2022، الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 14.3 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.2 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور في نهاية الربع الأول 2023 المركز الأول بنسبة 46.7%، بينما احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 59.25%.

شهد نشاط تمويل المشروعات متناهي الصغر، نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة التمويل إلى 41 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023 مقابل 30.18 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، بنسبة نمو 35.85%، وبلغ أعداد المستفيدين حوالي 3.9 مليون مستفيد مقارنة مع 3.6 مليون مستفيد بنسبة 8.6%.

جاءت الشركات بالترتيب الأول في نهاية الربع الأول من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وذلك بقيمة تمويل قدرها 25.25 مليار جنيه، بينما جاءت بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين، بإجمالي 1.8 مليون مستفيد، مقارنةً بنهاية بالربع الأول من عام 2022، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 17.23 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.5 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الشركات المركز الأول بنسبة 61.57%، بينما احتلت المركز الثاني من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 45.34%.