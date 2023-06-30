10 معلومات عن مقابر كوم الشقافة الأثرية بالإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية شاهدة على تعاقب حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية، فمن الآثار المصرية القديمة واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية حتى آثار العصر الحديث تتنوع المفردات المعمارية والفنية ما بين دور للعبادة، ومقابر، ومسلات، وقصور، يحمل كل منها طابعه المميز وجمالياته، لذلك نستعرض عبر السطور المقبلة أحد المواقع الأثرية التى انفردت به مصر هى مقابر كوم الشقافة الأثرية والتى توثق تاريخ الإسكندرية القديمة فى عهد اليونانية.

وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن المنطقة الأثرية .

1- كوم الشقافة هو الاسم العربي الذي أطلق على المنطقة إحياءً للاسم اليوناني القديم .

2- وقع كوم الشقافة في المنطقة التي قامت بها قرية راكوتيس ..

3- بدأ الحفر بمنطقة كوم الشقافة عام 1892

4- أكتشف فتحة في سقف الجبانة عن طريق الصدفة عام 1900م

5- الجبانة من نوع الكاتا كومب و هو نوع من المقابرانتشر في القرون الثلاثة الأولى الميلادية

7- جبانة الكاتا كومب هي الجبانة الرئيسية في منطقة كوم الشقافة

8-تعتبر أكبر المقابر الرومانية العامة التى عثر عليها بالإسكندرية

9- تقع على حدود الجبانة الغربية فى الاسكندرية القديمة وترجع إلى القرن الثانى الميلادى.

10- تقع هذه المقبرة الأثرية بمنطقة كوم الشقافة في حي كرموز وخلف مدافن المسلمين الحالية وهذه المنطقة هي جزء من مدينة الإسكندرية القديمة.