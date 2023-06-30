اليوم السابع
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وفاة المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قناة النهار بعد إصابته بأزمة قلبية

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:55 ص
وفاة المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قناة النهار بعد إصابته بأزمة قلبية المخرج إيهاب أبو زيد
كتب علي الكشوطي

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رحل منذ قليل المخرج إيهاب أبو زيد، رئيس قناة النهار بأزمة قلبية مفاجئة.

 

ونعى المخرج الراحل عبر فيس بوك الكثير من الإعلاميين والصحفيين، حيث كتب أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه بموقع فيس بوك: "لاحول ولاقوة إلا بالله.. إيهاب أبو زيد.. لسه باعتلي السلام إمبارح.. كان وداع.. الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أى حاجه.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة في صلاة الفجر من الحرم المكي بإذن الله.. الله يرحمك يابوب".

 

فيما كتب الكاتب الصحفي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيهاب أبو زيد مات".

 

وتنعى أسرة "اليوم السابع" الراحل، وتتقدم بخالص التعازى لأسرته، داعين المولى عز وجل أنه يتغمده بواسع رحمته.

 

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ايهاب ابو زيد

احمد الطاهري

احمد فايق

المخرج ايهاب ابو زيد

ايهاب ابو زيد




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