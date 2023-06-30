وزير الخارجية الكويتى يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون الثنائى

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بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى، العلاقات الوثيقة التى تربط دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تنميتها وتطويرها فى مختلف المجالات وتطورات الملف النووى الإيراني.

وقالت الخارجية الكويتية - فى بيان لها اليوم/الجمعة/ - إن اللقاء جاء ضمن الزيارة الرسمية التى يجريها وزير الخارجية الكويتي، والوفد المرافق له إلى العاصمة النمساوية فيينا، والذى تناول أيضًا بحث أطر تعزيز التعاون الوثيق والمثمر بينهما لا سيما عبر تبادل الخبرات التكنولوجية المتطورة لدعم القطاعات الطبية والرعاية الصحية والبحثية وتنمية الموارد البشرية وتطوير التقنيات الفنية والعلمية ودعم الابتكار فى هذا الإطار.



وتم أيضًا، خلال اللقاء، بحث الجهود التى تقوم بها الوكالة من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية عبر الطاقة المتجددة والمستدامة والجهود التى تقوم بها كذلك للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت النووية.



كما تمت مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية والجهود التى تقوم بها الوكالة لحفظ أمن وسلامة المنشآت النووية فى أوكرانيا والتأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية لضمان الاستخدام السلمى للطاقة النووية والتنفيذ الكامل للقوانين الدولية ذات الصلة.