

وقالت وزيرة الصحة الماليزية زاليها مصطفى - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة - إن أقنعة الوجه ستكون إلزامية فقط للأفراد الذين ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتولون رعاية المرضى المصابين بالفيروس التاجي.



وأضافت أنه على الرغم من أن أقنعة الوجه لم تعد إلزامية، إلا أنه لا يزال يتم تشجيع استخدامها بشدة أثناء التنقل في وسائل النقل العام، كما يتم تشجيع الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة على ارتداء أقنعة الوجه خاصة في الأماكن المزدحمة.



وأوضحت أنه سيتم تقليل فترة العزل لمرضى فيروس "كورونا" من سبعة إلى خمسة أيام بداية من ظهور الأعراض الأولى، مشيرة إلى أنه تم تمديد وضع ماليزيا كمنطقة مصابة بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها لعام 1988، حتى 31 من شهر ديسمبر القادم؛ بسبب خطر ظهور متحورات فرعية جديدة للفيروس التاجي.



وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" انخفض خلال الأسابيع الخمسة الماضية بنسبة 53.5%، من 5801 حالة إلى 2698 حالة، كما شهدت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها انخفاضا بنسبة 35.3%، من 17 حالة إلى 11 حالة.



وأكدت الوزيرة الماليزية أن وزارة الصحة ستواصل مراقبة حالة فيروس "كورونا" في البلاد، وكذلك المتحور المبلغ عنه من أجل اتخاذ إجراءات فورية ومناسبة عند الضرورة.