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واشنطن: لا نعتزم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:00 ص
واشنطن: لا نعتزم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا الجيش الأمريكى - أرشيفية
وكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قواتها إلى أوكرانيا، بعد أن شدد الرئيس، جو بايدن، على ذلك.

وقال ميللر ردا على تصريحات الأمين العام السابق لحلف "الناتو"، أندرس فوغ راسموسن، الذي لم يستبعد احتمال إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا إن الرئيس بايدن "أكد بوضوح شديد أنه لن يتم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا".

وصرح راسموسن في وقت سابق، بأن "بعض دول الحلف، قد ترغب على أساس فردي، في إرسال قوات إلى أوكرانيا، إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في قمة فيلنيوس".


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