ناصر غرب أسيوط.. مدينة ذكية على أرض الصعيد ( إنفوجراف)

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر بناء المدن الجديدة من الإنجازات البارزة بعد ثورة 30 يونيو لمواجهة التكدس السكانى، حيث تبلغ مساحة مدينة ناصر غرب أسيوط 6006 أفدنة.

وتبعد مدينة ناصر غرب أسيوط 14 كم عن مدينة أسيوط و4 كم عن مطار أسيوط ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة.

ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان اجتماعى تم الانتهاء منها و 110 عمارة سكن مصر تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مجمع خدمات ويجرى تنفيذ مرافق وطرق المرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان.