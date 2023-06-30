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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الجمعة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة 72 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.