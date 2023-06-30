أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الجمعة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة 72 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ434 قذيفة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.
وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق ودبابات.
وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية ومركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية ومعهدا تعليميا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة