اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مطار بغداد: لا يوجد أى توقف أو تغيير فى جدول الرحلات الجوية

الجمعة، 30 يونيو 2023 09:26 م
مطار بغداد: لا يوجد أى توقف أو تغيير فى جدول الرحلات الجوية مطار بغداد الدولى
وكالات

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أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى، اليوم الجمعة، عدم وجود أى توقف أو تغيير فى جدول الرحلات الجوية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
 
ونوهت إدارة المطار فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار، بأن "حركة الملاحة الجوية فى المطار تسير بانسيابية عالية، ولا يوجد أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات الجوية أو إغلاق للمطار هذا اليوم بحسب ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي".
 
وأضاف البيان، أن "الذي حدث هو إجراءات تدقيقية لبعض الحقائب العائدة للمسافر ، وأثناء عملية التبديل لفريق K9 للشركة الأمنية في النقطة القريبة من صالات المسافرين"، مؤكدا، أن " ذلك يأتي ضمن خطة السلامة المعتمدة ،واستغرقت تلك العملية دقائق معدودة فقط". 
 
وشددت إدارة المطار، وفق البيان، على "ضرورة الاعتماد على الأخبار من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات".

مطار بغداد الدولى

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بغداد

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