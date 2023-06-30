مصيف جمصة يستقبل آلاف المصيفين وتوفير جميع الخدمات وممشى لكبار السن بالشاطئ

الدقهلية: شريف الديب

تشهد مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إقبالا كبيرا من المواطنين خلال فترة الصيف وخاصة فى وقت الإجازات، نظرا لموقعها المتميز وسط عدد من المحافظات، وحالة الهدوء التى تعد من أهم سمات المصيف، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع عن باقى الواجهات السياحية، لتكون فى متناول الجميع ولا تقتصر على فئة معينة فقط.

وقد انتهت أعمال تطوير للمداخل والشوارع الداخلية للمدينة، وإقامة شواطئ جديدة، ورفع الإشغالات وتحويلها لممشى ومتنفس جديد للزوار لتضيف للمدينة جمالا.

وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للمهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة، بالإستمرار فى أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصه، لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف، وخلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك عملا على راحتهم.

وفى هذا الإطار أوضح رئيس مدينة جمصه، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تمت متابعة أعمال فرق العمل التنفيذى لرئاسة مجلس المدينة، لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق بمدينة جمصه، وبشاطئ المصيف خاصة مع استمرار توافد المصطافين والزوار من جميع المحافظات لمصيف جمصه خاصة خلال أيام الإجازة.

واكد رئيس المدينة أن هناك متابعة مستمرة من قبل نواب رئيس المدينة، بالمرور على الشاطئ للتأكد من اعمال تأمين الشاطئ، وتواجد سيارات الاسعاف فى نقاط تمركزها على الشاطئ، هذا فضلا عن جاهزية فريق الانقاذ للتعامل الفورى مع اية طوارئ، وكذا متابعة اعمال تنظيف المشايات من الرمال عملا على راحة كبار السن وذوى الهمم اثناء نزولهم وعودتهم من الشاطئ، خاصة خلال اجازة العيد، هذا بالاضافة لمتابعة مدير جهاز النظافة لاعمال رفع المخلفات وكنش الشوارع ورفع الاتربة بجميع المناطق بالشوارع الرئيسية والفرعية وايضا اعمال رفع كفاءة الحدائق وزراعة ورى الاشجار بها لاتاحتها للرواد والمصطافين.

وقال رئيس المدينة يتم تنفيذ التوعية اللازمة للوافدين للالتزام باتباع التعليمات والارشادات المتعلقه بالشاطئ بهدف الحفاظ على الجميع وقضاء اجازة آمنه.

وأكد المحافظ على متابعتة الشخصية يوميا بعد تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وخاصة مدينة جمصه باعتبارها المصيف الاوحد بمحافظة الدقهلية، ذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بانحاء المحافظة وكذا الرواد والمصطافين الوافدين على مدينة جمصة خلال اجازة عيد الاضحى بصفة خاصة وفصل الصيف بشكل عام.

وعن عوامل الأمان أشار إلى أنه تم زرع أبراج مراقبة بطول الشاطئ على مساحة 7 كم، بعدد 84 برج مراقبة وذلك بعد رفعهم مع انتهاء موسم الصيف من العام السابق، ليتم صيانتهم وإعادة طلائهم مره أخرى، ومع بداية هذا الموسم تم زرع الأبراج والتى يستخدمها 100 منقذ خلال الموسم على الشاطئ مع الوضع فى الاعتبار زيادة الأعداد إذا لزم الأمر.