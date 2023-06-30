اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 04:25 م
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مصر للطيران تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة.. صور

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:40 م
مصر للطيران تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة.. صور مصر للطيران تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور، احتفلت مصر للطيران، اليوم الجمعة مع  المسافرين في مطار القاهرة الدولي بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تحت رعاية وزارة الطيران المدني.
 
وقام فريق العمل من العلاقات العامة بمصر للطيران بتقديم شيكولاتة تحمل شعار علم مصر للركاب المسافرين بصالة السفر فضلاً عن تقديمها للركاب على متن الطائرات، وحرص فريق العمل بمصرللطيران علي التقاط الصور التذكارية مع المسافرين.
 
مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو مع المسافرين
مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو مع المسافرين

مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة
مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة

مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو
مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو

الاحتفال بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة
الاحتفال بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة

جانب من الاحتفال اليوم
جانب من الاحتفال اليوم

مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بمطار القاهرة
مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بمطار القاهرة

الاحتفال اليوم
الاحتفال اليوم

على هامش احتفال مصر للطيران
على هامش احتفال مصر للطيران

احتفال اليوم
احتفال اليوم

جانب من احتفال مصر للطيران
جانب من احتفال مصر للطيران

احتفال مصر للطيران بالذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو
احتفال مصر للطيران بالذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو

الاحتفال بمطار القاهرة
الاحتفال بمطار القاهرة

الاحتفال بمطار القاهرة (2)
الاحتفال بمطار القاهرة (2)

مصر للطيران تحتفل بثورة 30 يونيو
مصر للطيران تحتفل بثورة 30 يونيو

الاحتفال اليوم (2)
الاحتفال اليوم (2)

 


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