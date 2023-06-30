مصر للطيران تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة.. صور

وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور، احتفلت مصر للطيران، اليوم الجمعة مع المسافرين في مطار القاهرة الدولي بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تحت رعاية وزارة الطيران المدني.
وقام فريق العمل من العلاقات العامة بمصر للطيران بتقديم شيكولاتة تحمل شعار علم مصر للركاب المسافرين بصالة السفر فضلاً عن تقديمها للركاب على متن الطائرات، وحرص فريق العمل بمصرللطيران علي التقاط الصور التذكارية مع المسافرين.
مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو مع المسافرين
مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة
مصر للطيران تحتفل بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو
الاحتفال بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو مع المسافرين بمطار القاهرة
جانب من الاحتفال اليوم
مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بمطار القاهرة
الاحتفال اليوم
على هامش احتفال مصر للطيران
احتفال اليوم
جانب من احتفال مصر للطيران
احتفال مصر للطيران بالذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو
الاحتفال بمطار القاهرة
الاحتفال بمطار القاهرة (2)
مصر للطيران تحتفل بثورة 30 يونيو
الاحتفال اليوم (2)
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