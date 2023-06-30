اليوم السابع
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مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الرابع ببنها

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:53 م
مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الرابع ببنها جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقيت طفلة، تبلغ من العمر حوالي 4 أعوام، مصرعها، إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع بعقار بمنطقة اتريب دائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفلة تبلغ من العمر حوالي 4 أعوام، من شرفة عقار بمنطقة أتريب دائرة القسم.
 
علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفلة تبلغ من العمر حوالي 4 أعوام، إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع بعقار بمنطقة أتريب دائرة القسم.
 
وكشفت التحريات، أن الطفلة المتوفاة  كانت فى زيارة لجدها بمنطقة أتريب، وسقطت من شرفة العقار أثناء لهوها، كما أنها وحيدة والديها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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