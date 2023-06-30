مصرع شخص وإصابة 9 أخرين فى حوادث سير متفرقة بمراكز البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة أخر إثر انقلاب دراجة نارية "توكتوك" بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز رشيد، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفى مركز الدلنجات أصيب 5 فتيات بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من قرية الوفائية دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكلمات المركزى لاسعافهن وتلقى الرعاية الطبية.

وفى مركز النوبارية أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.